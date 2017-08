Shiloh Jolie-Pitt : Style militaire et promenade complice avec sa soeur Vivienne

Deux semaines après s'être rendues à Disneyland avec leur mère, leurs frères et leur soeur pour un anniversaire mémorable (les jumeaux fêtaient leurs 9 ans le 12 juillet), Shiloh et Vivienne Jolie-Pitt sont de nouveau réapparues sous le soleil californien lors d'une virée en tête-à-tête... Ou presque !

Accompagnées d'une nounou et d'un garde du corps, les filles d'Angelina Jolie et Brad Pitt ont profité de leur journée du samedi 29 juillet pour faire quelques emplettes et se rendre dans un supermarché situé à quelques kilomètres de la résidence familiale de Malibu. Très décontractée, Shiloh avait brièvement retiré ses claquettes pour marcher pieds nus sur le bitume. Adorable garçon manqué, elle était vêtue d'un bermuda militaire et discutait avec sa petite soeur, installée dans le caddie.

Cette nouvelle apparition des filles Jolie-Pitt coïncide avec la publication d'un communiqué officiel d'Angelina Jolie, qui avait tenu à clarifier des propos publiés en avant-propos lors d'une interview accordée au magazine Vanity Fair. Accusée de s'être comportée cruellement avec des enfants lors du casting de son film D'abord ils ont tué mon père, l'actrice et réalisatrice de 41 ans a affirmé que ses confessions avaient été sorties de leur contexte, assurant que "toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être des enfants" qui ont passé les essais du casting.