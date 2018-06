Shirley Bousquet enceinte : L'actrice radieuse à Roland-Garros !

Il faisait un temps merveilleux dimanche 3 juin à Paris. Un temps parfait pour le tournoi de Roland-Garros 2018 et de nombreuses personnalités en ont profité et ont assisté aux matchs ; certaines faisant même escale au village. C'est le cas de Shirley Bousquet, superbe dans sa robe noire, qui dévoilait son joli baby bump.

Il y a quelques jours, sur son compte Instagram, l'actrice de 42 ans révélait être enceinte en postant une photo et cette légende : "Bientôt... Tellement hâte !" Sur la photo, elle apparaissait déjà bien ronde devant un très joli paysage maritime. Dimanche, c'est une Shirley Bousquet radieuse qui a participé à la 8e journée du tournoi de Roland-Garros 2018 en compagnie de son compagnon, futur papa, Charles Watine.

Avant que le couple n'aille en loge profiter d'un match, Shirley Bousquet a pris la pose pour les photographes du village. Pas peu fière de ses rondeurs, celle qui jouait dans Sous le soleil et Caméra Café affichait un immense sourire, seule ou au bras de son beau compagnon.

En 2017, Shirley Bousquet était à l'affiche de Jour J, une comédie de et avec Reem Kherici et Nicolas Duvauchelle. Parions que l'actrice consacrera les prochains mois au nouveau membre de sa famille et à sa nouvelle vie...