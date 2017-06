Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) évoque sa perte de poids spectaculaire

Dans le cas de Shonda Rhimes, le contraste entre l'avant et l'après est saisissant. Dans une nouvelle newsletter publiée sur son site Sondaland, la créatrice des séries Grey's Anatomy, Scandal et Murder s'est exprimée pour évoquer sa perte de poids spectaculaire.

Autrefois très ronde, la productrice de 47 ans affiche désormais une silhouette plus svelte, presque menue. Lors de sa dernière apparition officielle, célébrée le 8 avril dernier à West Hollywood pour la soirée organisée en l'honneur du centième épisode de Scandal, la star américaine était apparue plus rayonnante que jamais.

Au total, Shonda Rhimes a perdu 68 kilos au cours de son régime qui a débuté il y a environ deux ans. Malgré cela, elle a tenu à expliquer qu'elle avait surtout choisi de s'y soumettre pour des raisons de santé. "Je ne l'ai pas fait parce que je pensais que je serais belle comme dans les films. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas réaliser une courte montée des marches jusqu'en haut d'un escalier sans m'arrêter pour reprendre ma respiration et essuyer la sueur sur mon front", a-t-elle confié.

Plus loin, la scénariste a ajouté qu'elle ne tirait pas spécialement de satisfaction à parler de sa métamorphose physique. "Ma perte de poids n'est pas un sujet que j'aime évoquer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de drôle ou d'intéressant ou de génial à ce propos. J'ai détesté perdre du poids. J'ai détesté chaque seconde. Et je déteste chaque seconde où je maintiens mon poids aussi", a-t-elle poursuivi.

Le regard des autres a changé... Et la met mal à l'aise

Sans langue de bois, Shonda Rhimes a admis que l'attention qu'elle recevait n'était plus du tout la même depuis qu'elle avait perdu ses kilos, ce qui était parfois gênant. Les femmes qui la connaissaient "à peine" se mettent à "s'extasier comme des bébés", tandis que le comportement des hommes avait changé du tout au tout. "Ils m'adressaient la parole. ILS M'ADRESSAIENT LA PAROLE. Du style à rester débout et à avoir de longues conversations avec moi au sujet de choses et d'autres. C'était déconcertant. Mais ce qui était encore plus déconcertant, c'était toutes ces personnes qui se sentaient soudainement à l'aise pour me parler de mon corps. Qui me disaient que j'étais 'jolie' ou qu'elles étaient 'fières de moi' ou que 'wahou, tu es tellement canon maintenant' ou 'tu es fabuleuse !'", s'est-elle agacée.

Au final, Shonda Rhimes s'est servie de cette publication pour affirmer haut et fort qu'elle était malgré tout restée la même personne et que rien n'avait changé, du moins dans sa tête. Elle déplore cependant que les gens se soient mis à s'intéresser à elle seulement pour son physique. "Après ma perte de poids, j'ai découvert que les gens me valorisaient. Que je méritais qu'on discute avec moi. Qu'on pouvait me regarder. Me complimenter. M'admirer. (...) Mais que diable voyaient-ils avant ? À quel point étais-je invisible à leurs yeux ? À quel point ont-ils tout fait pour m'éviter ? Quels mots utilisaient-ils pour me décrire ? (...) Être plus mince ne fait pas de vous une personne différente. Cela vous rend juste plus mince", a-t-elle conclu.