Shy'm (À l'état sauvage) : Elle aurait pu mourir lors du tournage !

Après Michaël Youn, M. Pokora, Laure Manaudou et Christophe Dechavanne, c'est avec Shy'm que Mike Horn est parti à l'aventure au coeur de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le Tibet, pour le tournage d'À l'état sauvage. Un trek de quatre jours et trois nuits - dévoilé le 9 octobre prochain sur M6 -très éprouvant comme il l'a rappelé au cours de son interview accordée à Télé Loisirs. Ils ont en effet grimpé jusqu'à 5 000 mètres, une altitude qui peut être dangereuse.

"À cette hauteur, on peut être atteint du mal des montagnes, cela donne des nausées et des vertiges. C'est ce qui est arrivé à Shy'm. On peut faire un oedème cérébral et en mourir", a confié l'explorateur. Il avait donc toujours Tamara, son vrai prénom, à l'oeil. "Et une équipe médicale était là. Mais je vais être honnête, contre le mal des montagnes et un oedème cérébral, les médecins ne peuvent pas faire de miracle, il faut que la personne redescende à basse altitude pour survivre", a-t-il ensuite précisé...

Heureusement, aucun drame n'est survenu lors du tournage. Shy'm s'est pourtant donnée à fond : "Elle n'a rien lâché et a refusé que je porte son sac de 16 kilos. C'est une fille splendide et rayonnante. Une vraie fonceuse. Elle ne s'est pas lavée, n'a pas changé ses habits tous les jours (...). Elle grimpait des falaises sans boire ni manger et elle avait si faim qu'elle a fini par manger de la viande crue, alors que dans son quotidien, elle n'en consomme pas par principe."

L'intégralité de l'interview de Mike Horn est à retrouver dans le Télé Loisirs de ce lundi 2 octobre 2017.