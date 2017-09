Shy'm (À l'état sauvage) : Larmes, nausées, vertiges... Les 1res images !

Après Michaël Youn, M. Pokora, Laure Manaudou et Christophe Dechavanne, c'est avec Shy'm que Mike Horn est parti à l'aventure au coeur de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le Tibet, pour le tournage d'À l'état sauvage. Un trek de quatre jours et trois nuits très éprouvant pour la chanteuse de 31 ans comme en témoignent les premières images dévoilées par M6.

Tamara – son vrai prénom – a dû repousser ses limites en grimpant jusqu'à 5 000 mètres d'altitude. Les nausées et les vertiges étaient donc au rendez-vous pour la petite amie de Benoît Paire qui a eu bien du mal à retenir ses larmes dans cette épreuve.

D'autant plus que Shy'm a dû se mettre à nu et dévoiler sa véritable nature : "C'est la première fois que je me mets en danger, sans aucun contrôle, avec quelqu'un qui ne me connaît pas et qui va apprendre à connaître Tamara et non Shy'm. (...) Je me suis sentie juste moi, avec mon éducation, mes valeurs, mes envies, mes objectifs. Ça fait du bien."

Pour connaître la véritable Shy'm, rendez-vous sur M6 le 9 octobre prochain. Ensuite, c'est le rappeur Black M que les téléspectateurs pourront découvrir au côté de Mike Horn dans À l'état sauvage, comme le dévoile Télé Star en exclusivité. Aucune date de tournage n'a pour l'heure été arrêtée selon un proche de l'interprète de Je suis chez moi : "On attend que ça colle avec le planning." Un agenda très chargé entre la promotion de son deuxième album Éternel insatisfait et sa tournée dans toute la France !