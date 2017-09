Shy'm, Amir et Corneille... Tous à la fête au côté de Patrick Sébastien

Samedi 30 septembre 2017, Patrick Sébastien sera une fois de plus aux commandes des Années bonheur, sur France 2. Entouré de ses chroniqueurs, le spécialiste de la chanson française Fabien Lecoeuvre, l'ex-Miss France Élodie Gossuin, l'humoriste Willy Rovelli et l'imitateur Didier Gustin, l'animateur qui a été victime d'un accident en juillet dernier recevra de nombreux chanteurs, ainsi que des humoristes, afin de faire passer aux téléspectateurs une soirée qu'ils ne seront pas près d'oublier.

Le public retrouvera la belle et en tant qu'animatrice dans Nouvelle Star, le groupe Tribal Jam, les Kids United, Nicoletta, Serge Lama, Corneille, Gilbert Montagné, Amir, Keen'v, Lartiste, Pauline Ester, TiBZ, Chico & Les Gypsies, et Hervé Vilard.

Les artistes étrangers OMD, Murray Head, King Africa, Charles D Lewis ont aussi été conviés pour interpréter l'un de leurs titres et parfois confier quelques anecdotes à leur sujet. Pour finir, Patrick Sébastien a pu compter sur l'acteur de Nos chers voisins Gil Alma et les humoristes Yann Guillarmé et Les Bodin's.

Pour rappel, samedi 13 mai 2017, Patrick Sébastien avait annoncé dans Salut les Terriens (C8) face à Thierry Ardisson l'arrêt probable de son émission Les Années bonheur sur France 2. Quelques jours plus tard, l'animateur de 63 ans est finalement revenu sur ses propos !

Concernant l'arrêt des Années bonheur, le pilier du PAF a finalement expliqué sur sa chaîne YouTube personnelle que les choses avaient quelque peu évolué. "Il était question de supprimer l'émission, finalement on va la raréfier. Il n'y aura que deux 'spéciales' des Années bonheur pour me laisser du temps", a-t-il indiqué pour le plus grand bonheur de ses fidèles.