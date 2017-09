Shy'm bientôt maman ? "C'est quelque chose qui vole dans ma tête..."

La rentrée s'annonce chargée pour Shy'm. En effet, la chanteuse, de son vrai prénom Tamara, sera aux commandes de Nouvelle Star (M6) et sortira son nouvel album Héros. Tant de projets qui laissent peu de place à une vie de famille... Dans les colonnes de Télé Star, l'animatrice de 31 ans se confie notamment sur la maternité.

"Je ne suis pas enceinte !", lâche Shy'm d'emblée. Toutefois, elle ne nie pas penser à une éventuelle grossesse. "C'est quelque chose qui vole dans ma tête depuis quelques mois, mais je ne me sens pas encore prête...", poursuit l'interprète du titre Et alors ! Mais, bien qu'elle ne soit pas encore devenue maman, la jolie brune assure avoir déjà "deux bébés en gestation" : Nouvelle Star et son nouvel album Héros. "C'est déjà pas mal !", conclut-elle.

Pour rappel, en décembre 2015, la compagne du tennisman Benoît Paire avait déjà évoqué son désir de maternité. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, l'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1) confiait ne pas "imaginer [sa] vie sans bouts de chou". "Et comme j'en veux plusieurs, en plus, il ne faut pas que je commence trop tard !", avait-elle ajouté.

Retrouvez Shy'm à la présentation de Nouvelle Star sur M6, aux côtés des quatre nouveaux membres du jury : Dany Synthé, Coeur de Pirate, Benjamin Biolay et Nathalie Noennec.

