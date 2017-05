Shy'm change de tête : Ses fans la trouvent "trop belle" !

Elle avait créé la surprise en octobre dernier en passant au blond platine et à la coupe garçonne grâce aux conseils experts de la coiffeuse Delphine Courteille et du maître coloriste Frédéric Mennetier. Shy'm a une nouvelle fois envie de changement.

La chanteuse française de 31 ans s'est affichée avec une coiffure inédite, de longues tresses brunes, sur son compte Instagram mercredi 3 mai. En débardeur noir décolleté, utilisant un filtre, la compagne de Benoît Paire légende sa photo "Already missing you Blondie" ("Tu me manques déjà Blondie"), en référence à sa couleur blond platine.

Si l'interprète de Mayday n'avait pas fait l'unanimité en passant au blond puis au gris, carton plein cette fois-ci. Ses fans sont littéralement charmés par cette transformation capillaire pour le moins radicale. Les compliments s'enchaînent dans les commentaires : "Trop belle", "Meuf arrête d'être parfaite c'est trop pour moi", "Shy'm t'es une vrai bombe comme ça ", "Whoua trop belle avec les cheveux tresses", "C'est beaucoup mieux que le blond", "Beaucoup trop belle"...