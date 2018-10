Shy'm (Danse avec les stars 9) : Le prix de sa tenue pour le lancement

Samedi 29 septembre 2018, Danse avec les stars faisait son retour sur TF1 pour sa neuvième édition. Iris Mittenaere, Pamela Anderson ou encore Clément Rémiens se sont affrontés sur le parquet. Cette émission a également été marquée par le retour de Fauve Hautot en tant que danseuse professionnelle et par celui de Shy'm dans le jury.

En effet, après avoir remporté la saison 2 en 2011 en compagnie de Maxime Dereymez, la belle chanteuse de 32 ans avait intégré le jury pour les saisons 3 et 4. Son retour était forcément très attendu par son public et il n'a pas dû être déçu. En plus d'avoir rapidement retrouvé ses marques aux côtés de Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupond, Shy'm a ébloui les téléspectateurs avec sa tenue. Un ensemble signé Jacquemus comme le précise Télé Loisirs.

Et pour les personnes qui souhaitent se l'offrir, il faudra débourser 820 euros, soit 376 euros pour la jupe, et 444 euros pour le haut.