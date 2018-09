Shy'm (Danse avec les stars 9), une chanteuse tout sauf timide niveau look

Après avoir été candidate de la saison 2 (qu'elle a remportée avec Maxime Dereymez) en 2011 et avoir rejoint le jury lors des saisons 3 et 4, Shy'm fera son grand retour en tant que jurée dans Danse avec les stars, sur TF1, ce samedi 29 septembre 2018.

La belle brune de 32 ans siégera aux côtés de Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupond. Et, nul doute que, côté look, elle en fera une fois de plus voir de toutes les couleurs aux téléspectateurs. Très souvent, la chanteuse interpelle le public avec ses tenues osées ou originale. La preuve en vidéo, dans notre diaporama.