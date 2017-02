Shy'm de retour dans DALS : Ses répétitions très hot avec Maxime Dereymez...

Samedi 4 février, TF1 nous donne rendez-vous avec un prime time exceptionnel de Danse avec les stars dès 20h55, en direct du Zénith de Clermont-Ferrand. Au cours de cette soirée, nous aurons notamment la chance de voir Shy'm (gagnante mémorable de la 2e saison du programme) proposer une chorégraphie très sensuelle en compagnie de Maxime Dereymez.

Afin de teaser la performance sur les réseaux sociaux, le compte Instagram de l'émission vient de dévoiler quelques images issues des premières répétitions du duo. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Shy'm se donne encore une fois à 100% pour exceller sur le dancefloor de la Une ! En effet, on la voit enchaîner les positions les plus inconfortables (mais aussi les plus hot !) sur un fauteuil afin de satisfaire les exigences toujours très grandes de son ami Maxime Dereymez (sur lequel elle est assise à califourchon).