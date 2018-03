Shy'm déchaînée en concert : Déhanchés torrides et quelques critiques

Interrogée par La Voix du Nord avant son concert, Shy'm a évoqué son retour sur scène, déclarant : "Ça fait seulement trois ans depuis ma dernière tournée mais j'ai l'impression que ça en fait dix, car j'ai fait énormément de choses pendant ces trois ans. À une période, la scène était presque devenue un quotidien, avec des automatismes."

Mais si la chanteuse avait réservé de nombreuses salles pour ses concerts, le public n'a finalement pas été assez au rendez-vous, ce qui l'a contrainte à annuler certaines représentations. Une déception sur laquelle elle s'est exprimée avec honnêteté et sensibilité. "Si cela ne tenait qu'à moi, je les aurais toutes faites ces dates, à moitié vides (à moitié pleines), en aurais même ajouté cinquante autres, vous savez à quel point je peux être rock et non conformiste quand il s'agit de nos rendez-vous et de mes engagements, que j'ai toujours à coeur de tenir quand je peux encore le faire. Avec envie, coeur et passion", avait-elle réagi sur Twitter.