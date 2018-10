Shy'm déguisée en Daenerys Targaryen pour Halloween : Un look réussi !

Shy'm gâte ses abonnés sur Instagram.

Ce 29 octobre 2018, à deux jours d'Halloween, la chanteuse de 32 ans qui a retrouvé son siège de jurée dans Danse avec les stars 9 (TF1) s'est dévoilée divine dans un déguisement inattendu... celui de Daenerys Targaryen, la mère des dragons dans la série Game Of Thrones. Pour que la ressemblance soit la plus convaincante possible, Shy'm avait opté pour une perruque blanche, une robe de la même couleur, des lentilles de contact bleues et arborait même un bébé dragon sur l'épaule ! Le soucis du détail !

Evidemment, les internautes ont beaucoup apprécié le spectacle offert par la star de 32 ans. "Ohh, j'adore le costume !", "Ça te va tellement bien les cheveux blancs", "Magnifique, purée je kiffe !", "Très beau déguisement qui vous mets très en valeur, j'adore les couleurs ! Merci pour ce partage", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Cette tenue, la popstar française l'a portée le 27 octobre à l'occasion du prime time spécial Halloween de Danse avec les stars 9. Une soirée durant laquelle Shy'm s'était aussi faite remarquer grâce à un look plus sanglant inspiré par le maquillage du clown du dernier remake du film Ça !