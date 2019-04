Shy'm dévoile ses jambes "trop maigres" : Ses fans s'inquiètent pour sa santé

Mais la juge de Danse avec les stars (TF1) a d'autres choses en tête. Comme son rôle dans la série Profilages ou encore la sortie de son album Agapé, prévue pour le 26 avril 2019. Shy'm a malheureusement (comme beaucoup d'artistes) vu une partie de son opus fuiter sur internet. À l'image du titre La go, où elle répond à un clash lancé par Damso. "Ah la la la ils m'ont déçue, Ah la la la tu veux mon cul / Va faire la queue derrière Damso", chante-t-elle. "C'est tellement facile de dire des choses sur des femmes, sur des jeunes filles également, des propos qui paraissent de plus en plus banals, mais qui sont hyper vulgaires, hyper crus et hyper sexistes. En plus, il ne me connaît pas. C'était tellement facile, tellement gratuit", confiait-elle à Europe 1. Il y a encore du chemin à parcourir avant que l'on arrête de donner son avis sur le corps et le comportement des femmes.