Shy'm dévoile un tatouage sur une partie étonnante de son corps...

Mercredi 13 septembre 2017, Shy'm était l'invitée du jour de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8.

À cette occasion, après avoir livré une performance en live de son titre Si tu m'aimes encore, la chanteuse de 31 ans que l'on retrouve actuellement dans les bacs avec son album Héros et sur nos petits écrans prochainement en tant que nouvelle animatrice de Nouvelle Star sur M6, a accepté de dévoilé l'un de ses petits secrets.

En effet, la chanteuse a révélé qu'elle avait un petit tatouage... à l'intérieur de la lèvre inférieure ! Il s'agit d'une inscription : les mots "Je t'aime", savamment placés.

"C'est énorme ! 'Je t'aime' ? Écoutez, je n'en demandais pas tant ! Bien sûr, on sait pour qui elle l'a fait et... on l'embrasse !", a aussitôt réagi Cyril Hanouna avec sa répartie habituelle, en faisant référence au tennisman Benoît Paire, avant d'être rejoint par le séducteur Jean-Michel Maire. "Ça me gêne !", a-t-il ironisé.

