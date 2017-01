Shy'm en Inde par amour, la main baladeuse de Benoît Paire

Tous les plus grands champions sont à Brisbane, en Australie, mais Benoît Paire a choisi de débuter sa saison par un tournoi en Inde, celui de Chennai (anciennement Madras).

Alors qu'il joue son premier match ce mardi 3 janvier, le tennisman de 27 ans pourra compter sur le soutien de sa compagne, Shy'm. On a cru un temps que la chanteuse et le sportif avaient rompu, mais il n'en est rien : leur couple est toujours d'actualité et si fort que Shy'm a suivi son homme en Inde !

Adepte des photos énigmatiques, la blonde platine a récidivé hier, le 2 janvier. Elle a partagé une photo de ses cuisses – reconnaissables à l'énorme tatouage qu'elle arbore à l'intérieur de la cuisse gauche –, tandis qu'une main masculine apparaît sur celle de droite. Et comme elle aime aussi jouer avec les mots, Shy'm a légendé la photo : "Histoire de L(o)uv(e)."