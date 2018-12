Shy'm : En soutien-gorge pour la finale de Danse avec les stars, la jurée divise

Shy'm n'a pas failli à sa réputation tout au long de cette 9e saison de Danse avec les stars. La jurée de 33 ans a en effet multiplié les looks sexy et décalés pour notre plus grand bonheur ! Le soir de la finale, diffusée ce 1er décembre 2018 sur TF1, n'a pas fait exception à la règle.

Dès les premières secondes du show qui a opposé le gagnant Clément Rémiens (Demain nous appartient) à sa concurrente Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016 ), Shy'm a été vue toute de noir vêtue, offrant une imposante chevelure lui arrivant au nombril et portant uniquement un soutien-gorge noir sous son manteau. So sexy !

Inévitablement, la belle a eu le droit à une pluie de commentaire sur les réseaux sociaux. "La tenue de Shy'm, espèce de soutien-gorge avec une culotte montante, le tout à peine caché par une veste... On en parle ?", "Lâchez lui la grappe à Shy'm, c'est une tenue de scène qu'elle a, elle se balade pas dans la rue en brassière hein !", "Shy'm a oublié de mettre un haut, ça arrive !", "J'ai un peu mal aux yeux en voyant le look de Shy'm", pouvait-on notamment lire sur Twitter.

Côté actualité, Shy'm a profité de la finale de Danse avec les stars 9 pour faire une grande annonce : elle sera en tournée dans toute la France en 2019 avec le Agapé Tour. C'est suite à un medley de ses pus grands hits, proposé peu avant le verdict, que Camille Combal a annoncé l'information. Sur Instagram, la popstar a ajouté en commentaire du visuel de cette tournée : "C'est la finale de DALS mais le début d'une nouvelle aventure pour nous ! Très heureuse de vous annoncer une nouvelle tournée. Des grands moments à partager, de grandes salles à faire vibrer : ouverture de la billetterie jeudi 6 décembre ! Hâte ! #AgapeTour."

