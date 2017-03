Shy'm et Alizée : Danseuses sensuelles au Moulin-Rouge pour le Sidaction

Samedi 25 mars, France 2 diffusera à 20h55 sa grande soirée intitulée Tous au Moulin-Rouge pour le Sidaction, en faveur de l'association de lutte contre le sida qui lance sa 23e campagne annuelle ce vendredi 24 mars. Pour l'occasion, de nombreuses stars ont pris part à l'événement organisé sous l'oeil bienveillant de la vice-présidente du Sidaction, Line Renaud.

C'est une soirée inédite et exceptionnelle qui a ainsi été tournée le 20 mars dernier, sur la scène du mythique et très populaire cabaret situé dans le 18e arrondissement de Paris, mais aussi en extérieur. Durant deux heures, plus de 200 artistes et danseurs reprendront les plus belles chansons des bals d'hier et d'aujourd'hui.

Artiste engagée, la sublime chanteuse Shy'm a enfilé un magnifique costume du Moulin-Rouge, un body échancré et scintillant, pour sa participation à Tous au Moulin-Rouge pour le Sidaction. Entourée de danseurs, la compagne de Benoît Paire qui a troqué son blond platine contre un tout nouveau gris a laissé toute sa sensualité s'exprimer. Line Renaud a également pu compter sur la présence du couple d'amoureux formé par Alizée et Grégoire Lyonnet. Toujours aussi complices, les jeunes mariés qui ont débuté leur histoire dans Danse avec les stars ont investi la scène du cabaret avec entrain, proposant, comme à leur habitude, une nouvelle prestation précise.

Il faudra également compter sur de nombreux autres invités : Fauve Hautot et la troupe de Saturday Night Fever, la très jolie Camille Lou, Chimène Badi et Julie Zenatti qui partagent le duo Zina (ici ou là-bas), le gagnant de The Voice 5 Slimane, le finaliste de The Voice 4 Amir Haddad, Roch Voisine, Liane Foly, Christophe Willem, Muriel Robin, la grande complice de Line Renaud, ou encore Alma, qui représentera cette année la France à l'Eurovision, et l'animateur et comédien Laurent Ournac.

En 2016, le Sidaction avait reçu 4,2 millions d'euros de promesses de dons. Pour faire de nouveaux dons, il faudra cette année encore composer le 110.

Olivia Maunoury