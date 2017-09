Shy'm et le caractère "difficile" de son chéri Benoît Paire : "Ça a son charme"

De retour dans les bacs avec la sortie de son sixième album studio intitulé Héros (disponible depuis le 1er septembre), Shy'm a profité de son passage sur le plateau de l'émission C à vous pour parler de son compagnon, le tennisman Benoît Paire.

En couple avec le sportif depuis deux ans, la chanteuse de 31 ans a ainsi admis que son chéri avait été son principal soutien durant l'écriture et la composition de son opus, exercice auquel elle s'est prêtée pour la toute première fois de sa carrière. "Il a assisté à la création et aux prémices de mon écriture parce que je ne l'avais jamais fait avant, du coup j'ai été à l'aise de le faire avec lui, devant lui", a-t-elle déclaré avec un sourire ravi, ajoutant qu'elle lui demandait régulièrement "son avis" et qu'il avait eu "l'air d'apprécier" le rendu final.

Lancée, celle qui a récemment évoqué ses envies de maternité (et qui sera prochainement à la présentation de l'émission Nouvelle Star sur M6 aux côtés des nouveaux membres du jury Dany Synthé, Coeur de Pirate, Benjamin Biolay et Nathalie Noennec) a également concédé que son petit ami avait un caractère délicat, surtout lorsqu'il se retrouve en compétition. "Dans la vie de tous les jours c'est un amour, mais sur le terrain c'est difficile", a-t-elle admis. Fort heureusement pour elle, Shy'm n'est pas souvent amenée à l'accompagner directement sur le terrain. "Ça m'arrive parfois [de jouer avec lui, ndlr] pour l'échauffer", a-t-elle révélé, avant de conclure cette parenthèse confessions amoureuses sur la personnalité piquante de Benoît Paire. "C'est quelqu'un qui provoque beaucoup d'émotion quand il joue et on est rarement serein et indifférent quand on le regarde jouer, ça a son charme".