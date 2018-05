Shy'm, glam et sexy, fait le show à Cannes devant la sublime Alice Taglioni

Pour la première montée des marches de sa 71e édition ce mardi 8 mai, le Festival de Cannes 2018 s'est offert un joli parterre de stars internationales, mais aussi françaises. On s'est évidemment penché sur nos vedettes, avec en tête, la toujours parfaite Alice Taglioni. La chérie de Laurent Delahousse avait annoncé sa venue deux jours plus tôt via Instagram, en postant une photo d'elle dans l'avion.

Sur le tapis rouge, vêtue d'une combinaison rouge, coiffée par Dessange et parée de bijoux Akillis, l'actrice s'est mesurée à une autre artiste qui avait décidé de placer haute la barre du glamour : Shy'm. La chanteuse a allié une petite dose de sexy avec un soupçon d'élégance dans une robe noire et bleu du plus bel effet. Si elle n'a pas encore révélé la raison de sa venue lors de cette prestigieuse cérémonie d'ouverture, l'interprète du tube Et alors ! a réussi son objectif, à savoir aimanter les regards avec une facilité déconcertante.

Dans le sillon de la divine brunette, on a également pu admirer la toujours ravissante Géraldine Nakache non loin de son ex et ami Manu Payet. La comédienne a foulé le tapis rouge juste après sa BFF Leïla Bekhti, membre de l'équipe des L'Oréal Girls. Cécile de France était également de la partie, tout comme Melita Toscan du Plantier, la toujours très classe Chiara Mastroianni, Ariane Ascaride ou encore l'actrice de Xavier Dolan, Suzanne Clément. Lolita Chammah, Lou Gala (Les Tuche 3), la chanteuse Juliette Armanet (qui a chanté pendant la cérémonie d'ouverture), Frédérique Bel ou encore la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, étaient aussi présents pour l'occasion.

Léa Seydoux, membre du jury de la Compétition officielle, Virginie Ledoyen (jurée Un Certain Regard), Isabelle Adjani dont c'était le grand retour à Cannes, ou encore Edouard Baer, maître de cérémonie, ont également monté les marches.