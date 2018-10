Shy'm, icône stylée : Le prix exorbitant de ses chaussures dans DALS 9

Le 6 octobre dernier, Shy'm a fait sensation sur le plateau de Danse avec les stars 9 (TF1) où elle a fait son retour en tant que jurée. À l'occasion du deuxième prime time de la saison au terme duquel les candidats Carla Ginola et Anouar Toubali ont été éliminés, la chanteuse de 32 ans a une nouvelle fois étonné côté look.

Il faut dire que la popstar a pu compter sur le talent du styliste Nicolas Dureau pour rassembler des pièces originales et... évidemment hors de prix ! En effet, si sa robe très pop et colorée prêtée par Faith Connexion attirait tous les regards, ses luxueuses chaussures bleues et argent signées Giuseppe Zannotti n'étaient pas en reste, loin de là. Ce modèle nommé Celeste Crystal est d'ailleurs proposé à 1150 euros à la vente ! Il s'agit de "bottes en tissu stretch de velours bleu avec cristaux", selon le site marchand.

Fière de ce style, Shy'm a d'ailleurs posté son look sur son compte Instagram ce 7 octobre 2018, pour remercier le travail de son équipe. Inutile de dire que ses fans ont adoré ! "Tu es trop belle et la couleur de tes chaussures te va bien. En même temps, tout te va bien", "Sublime, magnifique, grande classe !", "Vraiment sympa cette petite tenue !", pouvait-on lire dans les commentaires.