Shy'm : Inquiets de la voir si mince, ses fans l'interpellent

Si Shy'm se dit timide et réservée en privé, elle aime pourtant s'exposer sur les réseaux sociaux, partageant son quotidien avec ses milliers de fans. Le 21 octobre dernier, la chanteuse qui prendra très prochainement les commandes de Nouvelle Star sur M6 a suscité de nombreuses réactions liées à sa récente perte de poids.

Plus fine que jamais, la pétillante brunette de 31 ans a réalisé un selfie pris de haut, se dévoilant dans un petit top noir à bretelles très décolleté. Un portrait qui révèle une silhouette un peu mince aux yeux de certains. "Je suis choqué je ne l'ai pas reconnue tellement maigre", "Trop mince", "Oulaaa on a envie de lui donner à manger. Trop trop maigre !", "Dommage... tu étais si Jolie avant de maigrir comme ça ! Tu avais de jolies formes", peut-on lire dans la longue liste de commentaires. Visiblement inquiets, les fans cherchent la cause de cette perte de poids sans obtenir de réponse de la part de la chanteuse.