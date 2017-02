Shy'm lance son Mayday avec Ink Kid : Un clip explosif pour son grand retour !

Shy'm signe un retour en force dans les bacs, un an et demi après la sortie de son best-of À nos dix ans. Ses fans attendaient de pied ferme la publication de nouveaux morceaux, depuis sa reprise de Tandem de Vanessa Paradis, et ils risquent de ne pas être déçus avec son nouveau single intitulé Mayday. La chanteuse de 31 ans est revenue aux sonorités pop qui ont fait son succès avec un morceau entraînant et rythmé, en featuring avec le rappeur Kid Ink, qui a notamment collaboré avec les filles du groupe Fifth Harmony sur leur tube Worth It.

C'est lors d'une interview sur NRJ, ce jeudi 2 février que Shy'm a dévoilé le vidéo-clip très chorégraphié de ce nouvel inédit, réalisé par Miles Cable et tourné à Los Angeles, dans lequel on la voit enchaîner furieusement les pas de danse avec quatre autres bombes.

La chanteuse très tatouée viendra en outre défendre son nouveau morceau en direct de Danse avec les stars : le grand show, enregistré au Zénith de Rouen et diffusé sur TF1 ce samedi 4 janvier. La compagne du tennisman Benoît Paire y retrouvera son ancien partenaire de scène, le danseur Maxime Dereymez, avec qui elle a remporté la 2e saison du show en 2011.

Si l'on ignore encore pour l'instant la date de sortie de son prochain album, la petite protégée de K-Maro sera bientôt à nouveau en tournée. Après l'enregistrement de son nouvel opus, elle ira retrouver ses fans sur les routes de France. Elle sera de passage à Angers, Nantes, Lille et Toulouse avant un passage au Folies Bergère de Paris, les 22, 23 et 24 juin prochain. Une actualité bien chargée pour cette année 2017 que l'on souhaite pleine de succès à la jolie Shy'm !