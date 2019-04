Shy'm, le clash avec Damso : "hyper vulgaire, hyper cru et hyper sexiste"

Confrères rivaux, sportifs, personnalités politiques... Les rappeurs dédicacent et clashent tout le monde ! Shy'm en a fait l'expérience. Elle a attendu trois ans pour réagir à une mention faite par Damso et la qualifie de "hyper vulgaire, hyper crue et hyper sexiste".

En décembre, un nouveau morceau de Shy'm fuit sur internet. Intitulé Shy'm répond à Damso avant de devenir La Go, la jeune femme y chante : "Ah la la la ils m'ont déçue, Ah la la la tu veux mon cul / Va faire la queue derrière Damso." La chanteuse de 33 ans et juge de Danse avec les stars saisons 9 et 10 (à venir) répondait ainsi à l'artiste belge, qui l'avait mentionné sur le titre Pinocchio (de Booba, feat. Gato da Bato et Damso).

"T'es passé partout comme la chatte de Shy'm / J'sais pas si c'est vrai mais j'la baiserais OKLM", rappait Dems, récent lauréat d'une Victoire de la musique, sur sa collaboration avec son ex-mentor. Shy'm s'est enfin exprimée sur cet extrait dans son interview avec Anne Roumanoff, sur Europe 1.