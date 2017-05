Shy'm : Nouvelle tête pour soutenir Benoît Paire écrasé à Roland-Garros

On attendait de voir si Shy'm serait de la partie à Roland-Garros pour assister au match de son compagnon Benoît Paire contre le rouleau compresseur Rafael Nadal au premier tour du tournoi parisien. Elle y était.

Si le tennisman français de 30 ans savait que la mission de battre le champion serait difficile, voire impossible, il a au moins pu compter sur le soutien de son clan. Ne pouvant que constater la rapide défaite de sa moitié sur le court Suzanne-Lenglen (6-1, 6-4, 6-1 en 1 heure et 52 minutes), Shy'm a affiché une toute nouvelle tête. Dans un petit top rouge à fines bretelles, les oreilles parées de larges créoles argentées, la chanteuse de 31 ans n'arborait plus de longues tresses mais une coiffure bien plus classique.

Dès le 28 mai, la jeune artiste dévoilait sa nouvelle coupe sur Instagram, de façon artistique comme elle a pris l'habitude de le faire. Des bulles déferlant en douceur sur son visage, Shy'm lève délicatement la tête pour les voir la caresser et éclater pour certaines. La chanteuse a récidivé le lendemain. Dans les rues de Paris, en route pour la Porte d'Auteuil, elle s'est affichée en noir et blanc, en pleine conversation téléphonique.

Fini le blond platine, qui avait divisé ses fans, bye bye les longues tresses qui les avaient pourtant beaucoup charmés, Shy'm est revenue à un look capillaire moins excentrique. L'ancienne candidate et jurée de Danse avec les stars est de retour au brun avec une coupe courte qu'elle semble décidée à laisser pousser. Jusqu'à sa prochaine folie... Quoi qu'il en soit ses "shimisoldiers" aiment cette beauté sans artifice !