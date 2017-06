Shy'm, présentatrice de Nouvelle Star : "J'aime avoir peur !"

Dès la rentrée prochaine, le télé-crochet culte Nouvelle Star reviendra sur M6 en prime time. À quelques semaines du lancement des premiers castings de cette nouvelle édition partout en France, nos confrères de Gala.fr ont rencontré la chanteuse Shy'm, nouvelle présentatrice (inattendue !) du programme.

"J'ai accepté de présenter Nouvelle Star, tout d'abord parce que c'est une émission que je regardais beaucoup quand j'étais jeune, que j'aimais particulièrement et parce que j'ai trouvé leur sollicitation assez culottée !", a confié d'entrée de jeu la compagne du tennisman Benoît Paire à qui l'on doit les tubes Femme de couleur, Victoire, Et alors, On se fout de nous ou plus récemment L'Effet de serre. Et la popstar de 31 ans de poursuivre : "J'ai été curieuse de pouvoir endosser un autre rôle, de pouvoir apprendre d'autres choses aussi et d'avoir peut-être une nouvelle corde à mon arc. J'aime les nouvelles aventures, les nouveaux voyages, les nouvelles expériences, les nouveaux challenges, j'aime avoir peur également... et au-delà de tout, j'aime apprendre. Je suis ravie et excitée !"

"Je ne sais pas quelle présentatrice je serai. En tout cas, j'aime beaucoup Virginie et Benjamin, a répondu Shy'm, questionnée sur le type d'animatrice qu'elle souhaite être (notamment en comparaison avec ses prédécesseurs emblématiques Benjamin Castaldi et Virginie Efira). J'aimais la simplicité et la dextérité de Virginie, j'aimais beaucoup les années où elle a présenté l'émission justement et Benjamin a aussi beaucoup de personnalité, de métier, et ça se sent énormément. J'espère surtout être moi !"

Rappelons également que, pour l'heure, deux noms de jurés ont été officialisés, ceux de Benjamin Biolay et de Dany Synthé.