Shy'm, sa lourde chute à Bercy : "J'ai perdu mon incisive droite"

Souvenez-vous, au mois de novembre 2015, juste après les attentats, la jolie Shy'm faisait acte de résistance en se produisant sur scène malgré les événements terribles qui avaient ensanglanté le Bataclan, le Carillon et le Petit Cambodge.

Sur la scène de l'AccorHotels Arena, la chanteuse avait eu la fausse bonne idée de prendre son élan avant de se jeter dans le public pour tenter un pogo qui n'avait pas eu l'effet escompté. L'interprète de Et alors s'était méchamment vautrée par terre... L'incident aurait pu passer inaperçu s'il n'avait été filmé par le public puis repris sur les réseaux sociaux. La séquence mémorable avait alors fait le tour du monde, allant jusqu'à faire hurler de rire les Américains, tandis que la chérie de Benoît Paire se défendait d'être "tombée par terre".

"Je ne suis pas en sucre, mais je pense que je m'en serais sortie différemment si je m'étais écrasée par terre. Disons que le public a eu une réception basse, ce qui donne cette impression. Mais il y a eu réception quand même. Sinon, vous imaginez que je ne m'en serais pas sortie avec un collant résille troué... Ma jambe a mangé, j'ai eu un petit bleu le lendemain. Ça a été la réelle inquiétude quand je suis sortie de scène", expliquait la chanteuse de 31 ans au micro de RFM.

Sauf que, lors d'une récente interview pour le journaliste Thomas VDB, Shy'm a quelque peu modifié sa version des faits.

"Avant que je le fasse, c'était beaucoup de groupes de rock, et je pense que j'ai été la première artiste populaire à le faire. C'est vrai que je l'avais fait plusieurs fois avant de m'exploser la tronche par terre cette nuit-là. Je vais vous confier quelque chose, j'ai perdu mon incisive droite à cause de cette chute. Mais ça a été difficile à vivre et puis finalement quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'artistes qui m'ont soutenue, j'ai trouvé ça sympathique", a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par nos confrères de Non Stop People. Une incisive perdue ? On est loin du petit bobo évoqué plus tôt.

Coline Chavaroche