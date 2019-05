Shy'm se confie sur ses faiblesses : "J'ai plein de côtés sombres"

Le 26 avril 2019, Shy'm a sorti son nouvel album, Agapé. Un opus qu'elle a voulu plus personnel comme elle l'a rappelé dans C à vous (France 5), mardi 7 mai : "C'est la première fois que je parle autant de moi", confie-t-elle à Anne-Elisabeth Lemoine.

Dans Absolem par exemple, la chanteuse de 33 ans admet qu'elle ne va "pas si bien", mais qu'elle tente de le masquer à travers son personnage de Shy'm. "Ça a été difficile de l'écouter, ça a été difficile de la défendre, de la recevoir... Je ne l'ai encore pas digérée et c'est encore difficile de l'écouter avec des gens", a expliqué Tamara (de son vrai nom). Timide et réservée, elle a admis auprès de la chroniqueuse Marion Ruggiéri faire aussi parfois semblant d'aller bien avec ses proches : "Je suis quelqu'un, même avec ma famille, mes amis, qui ne parle pas de mes angoisses ou de mes malaises. Et quand c'est dévoilé à tout le monde, bien que ça a été un choix, c'est compliqué à assumer tout le temps."

Avec cette chanson, la belle brune se met donc à nue et espère être "toujours aimée" : "C'était une envie de dire à tout le monde que j'ai mes faiblesses, j'ai plein de côtés sombres et ça ne va pas tout le temps bien. Et malgré cette image solaire et positive que je montre et que j'ai choisi de défendre pendant des années... Ce n'est pas ça qui fait un bonheur en fait. Ce sont des oeillères, ça fait du bien, ça panse mais ce n'est pas ça qui fait qu'un être humain se sente bien. (...) Je pense que c'est un début de thérapie de se montrer tel qu'on est."

Shy'm s'est également confiée sur ses premiers pas d'actrice. Après le départ de Juliette Roudet, elle a été choisie pour intégrer Profilage, au côté de Philippe Bas. Dans la saison 10, elle incarnera Elisa, une psycho-criminologue. Un véritable challenge pour l'artiste : "La comédie me plaît. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisses parce que c'est une nouvelle aventure et je sais que je vais être attendue au tournant, mais lors du tournage des deux premiers épisodes, ça s'est incroyablement bien passé."