Shy'm se confie sur ses premiers pas en tant qu'actrice : "Ça fait très peur"

Shy'm a plus d'une corde à son arc. On la connaissait déjà candidate, puis juge dans Danse avec les stars ou animatrice dans Nouvelle Star. La chanteuse de 33 ans revient avec un nouvel album, Agapé, qui contient plusieurs featuring très attendus, avec L'Algérino, Youssoupha ou encore Chilla. Celle qui s'apprête à fêter ses 15 ans de carrière dans la chanson s'est lancé de nouveaux défis : faire ses débuts en tant qu'actrice.

En février 2019, on apprenait que Shy'm allait interpréter le personnage principal de la série Profilage (TF1), où elle incarnera Elisa, une psycho-criminologue. Un véritable challenge pour l'artiste. "C'est fou, c'est nouveau, c'est grisant. Ça fait très peur, mais c'est bien, confie-t-elle lors d'une interview accordée à Allociné. Je ne savais pas où j'allais, je n'avais pas de technique, je ne connaissais pas ce métier. J'y suis allée encore une fois avec l'envie, avec l'excitation. J'avais envie d'avoir un avis professionnel, de savoir ce que je valais. Je n'avais pas cette expérience-là, donc j'avais besoin d'avoir un retour pour savoir sur quoi travailler, prendre des cours."

Avec ce rôle, Shy'm doit faire oublier un temps qui elle est. "Face aussi à une équipe de techniciens qui voient une chanteuse, qui voient Shy'm, et qui ont la curiosité de voir comment elle s'en sort, explique-t-elle. Tout ça gamberge – ça gambergeait depuis plusieurs semaines avant –, on y est alors qu'on n'a pas envie d'y être. Sur le chemin du plateau, on se demande dans quoi on s'embarque, pourquoi on se fait aussi mal... " Un challenge finalement relevé par l'artiste, qui dit avoir pris du plaisir sur le tournage. Une aisance qui se retrouvera dans la série ?