Shy'm se dévoile adolescente : A 15 ans, elle osait le style gangsta !

Shy'm, toujours très connectée, adore partager ses photos avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Mercredi 28 novembre 2018, à quelques jours de la grande finale de la compétition Danse avec les stars 9 (TF1) dans laquelle elle officie avec style en tant que jurée, la popstar française de 33 ans a décidé de dévoiler une archive personnelle dans l'une de ses stories.

Sur celle-ci, on pouvait découvrir la chanteuse de Femme de couleur adolescente, à l'âge de 15 ans, en train de se donner un style gangsta avec une casquette noire vissée sur la tête de manière à cacher la moitié de son visage. Booba n'a qu'à bien se tenir ! "Hier à 15 ans #ThugLife", a simplement commenté la chanteuse en marge de cette publication.

Quelques instants plus tôt, Shy'm publiait un autre cliché datant de la même époque et sur lequel on la voit prendre la pose dans un camping ! Evidemment, les internautes n'ont pas tardé à donner leur avis sur ces archives. "Tu étais déjà très belle", "Wow, quel regard !", "Tu n'as pas changé, joyeux anniversaire", "Mais tu ne vieillis pas, c'est fou !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Retrouvez Shy'm durant la finale de Danse avec les stars 9, le 1er décembre 2018 à 21h sur TF1 !