Shy'm : Son déhanché endiablé pour le Sidaction enflamme la Toile

Shy'm avait tout d'une danseuse du Moulin-Rouge hier soir (samedi 25 mars) sur France 2. Mobilisée pour l'édition 2017 du Sidaction, la célèbre chanteuse de 31 ans a proposé une prestation parfaitement maîtrisée sur la mythique scène parisienne pour sa participation à l'émission Tous au Moulin Rouge pour le Sidaction. Sous l'oeil bienveillant de la vice-présidente du Sidaction, Line Renaud, Shy'm a interprété le très populaire Copacabana.

Dans un costume ultra sexy prêté par le Moulin-Rouge, composé d'un body brillant, d'une paire de cuissardes dorées et de magnifiques plumes blanches et rouges, la compagne de Benoît Paire a séduit Line Renaud, le public mais aussi les plus de 2 millions de téléspectateurs devant France 2 et les internautes.

Comme on pouvait s'y attendre, la prestation de la bombe a été largement commentée sur Twitter, et largement saluée. L'ancienne gagnante et jurée de Danse avec les stars a charmé avec son voyage au Brésil. "Une vrai bombe atomique", "Tu étais magnifique", "On veut bien tout un spectacle comme ça", "De la bombe une sublime artiste sous le charme très très séduisante", "C'est dans ce genre de prestation qu'on se rend compte que tu es vraiment au dessus des autres", "Belle en meneuse de revue!! Et Line Renaud avait les yeux qui brillaient"... autant de compliments adressés à la chanteuse sur le réseau social.