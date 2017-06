Shy'm : Souriante avec Benoît Paire à Roland-Garros, pour la fin de l'aventure

Mais son tournoi n'était pas terminé pour autant : "#next #double", avait-il aussi écrit en légende de cette image. En effet, l'Avignonnais de 28 ans était aussi en lice en double messieurs et double mixte sur la terre battue de la Porte d'Auteuil : dimanche 4 juin, sa chérie, la chanteuse Shy'm, était même présente pour le voir jouer sa dernière cartouche.

Déjà présente dans les gradins du court Suzanne-Lenglen le 29 mai lors de la défaite de Benoît Paire face au nonuple vainqueur de Roland-Garros, la star l'était à nouveau dans ceux - plus modestes - du court n°3 pour le voir disputer le deuxième tour du tournoi de double mixte. Associé à la toute jeune et prometteuse Chloé Paquet (22 ans), qui, pour son premier Roland, a fait sensation en opposant une très belle résistance à Caroline Garcia au second tour en simple, le n°45 au classement ATP a cette fois dit définitivement adieu à l'édition 2017 des Internationaux de France. Après avoir franchi le premier tour à l'arrachée deux jours plus tôt (6-2, 5-7, 10-5), la paire Paquet-Paire s'est inclinée nettement (2-6, 3-6) face à celle formée par la Canadienne Gabriella Dabrowski et l'Indien Rohan Bopanna.

Le match a été émaillé, comme tant d'autres, par le tempérament sanguin de Benoît Paire, qui a demandé en plein match l'exclusion d'un spectateur qu'il accusait de lui avoir adressé un bras d'honneur !