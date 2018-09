Shy'm topless à la mer : Images de ses vacances de rêve avant DALS

Les vacances sont presque finies pour Shy'm ! Le 29 septembre 2018 à 21h, la chanteuse de 32 ans fera son grand retour dans la neuvième saison de Danse avec les stars en tant que jurée aux côtés de Jean-Marc Généreux, Chris Marquès et Patrick Dupond. En attendant, la gagnante de la deuxième édition recharge les batteries avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. C'est ainsi qu'elle partage ses derniers moments de détente sur les réseaux sociaux.

Ce samedi 22 septembre 2018, Shy'm n'a pas hésité à publier des stories de son séjour de rêve et surtout une photo qui a fait sensation sur son compte Instagram. On y voit la bombe de 32 ans topless et accessoirisée d'un collier de fleurs après avoir profité d'une bonne baignade dans un lieu paradisiaque. "Quand j'ai ramené à dîner", a-t-elle écrit avec humour en légende. En quelques minutes, la publication est devenue virale.

En faisant monter la température sur le réseau social, Shy'm a reçu d'adorables messages. Sous le charme, les internautes n'ont pas été avares de compliments. "Juste sublime", "J'adore, une vraie sirène qui sort de l'eau tout en beauté" ; "Ce corps, magnifique", pouvait-on lire dans les commentaires.