Shy'm : Une de ses photos sexy parodiée par Artus, elle valide !

Shy'm est passionnée de photographie, un intérêt tout particulier pour cet art qui l'a conduite notamment à assister au vernissage de l'exposition The Spirit of Rock du photographe Philippe Hamon, à la galerie Joseph à Paris, le 22 mars dernier. La chanteuse de 32 ans partage des oeuvres au gré de son humeur et c'est l'image d'une jeune femme dénudée, au lit, qu'elle a choisi de publier sur sa page Instagram le 27 mars. "À l'heure dite Aphrodite", commente la présentatrice de Nouvelle Star en légende de ce nu réalisé par le photographe lituanien Vilmantas Zilinskas.