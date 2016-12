Sia : Deux ans après son mariage avec Erik Anders Lang, le divorce est lancé

Les bons sentiments de la période des fêtes de fin d'année n'y auront rien changé : trois semaines après l'annonce de la séparation de Sia et de son mari Erik Anders Lang, réalisateur de documentaires, la chanteuse a effectivement mis en branle la machine administrative. Le site américain TMZ.com rapporte que l'Australienne a déposé devant un tribunal de Los Angeles la demande de divorce, motivée par les classiques "différends irréconciliables".

Le couple s'était marié en août 2014 au domicile de l'artiste à Palm Springs en Californie, deux mois seulement après l'officialisation surprise de fiançailles précoces, la relation étant alors encore très récente. Deux ans et demi plus tard, Sia et Erik Anders Lang communiquaient début décembre la fin de leur histoire via un message laconique transmis aux médias : "Après beaucoup d'introspection et de réflexion, nous avons pris la décision de nous séparer en tant que couple. Nous sommes toutefois déterminés à rester amis."

Précédemment, Sia Furler avait été en couple avec une femme, le DJ Jocelyn JD Samson, entre 2008 et 2011. Interrogée en 2009 sur a sexualité, elle avait assuré n'avoir jamais choisi entre garçons et filles : "Je me moque de votre genre, c'est une question de personne. J'ai toujours été, eh bien, flexible, c'est le terme que j'emploierais."

La vie sentimentale de l'interprète de Breathe Me, Clap Your Hands, Chandelier ou encore The Greatest porte une profonde blessure depuis la mort de son grand amour, Dan Pontifex, mortellement percuté à la fin des années 1990 par une voiture dans les rues de Londres, où elle s'était installée avec lui. Un drame qui l'a durement ébranlée (dépression et tendances suicidaires, addiction aux antalgiques et à l'alcool...) et dont est empreint son premier album, Healing Is Difficult, cher à ses fans de la première heure.

Sia, qui sort d'une année 2016 couronnée de succès, entre la parution de l'album This is Acting (Alive, Cheap Thrills, The Greatest) et des shows applaudis tant par le public que la critique, est en lice pour la 59e cérémonie des Grammy Awards, le 12 février 2017 à Los Angeles, nominée notamment dans la catégorie Meilleur album vocal de pop. En plus de prêter sa voix aux films d'animation Charming et My Little Pony, elle devrait présenter en 2017 son premier film en tant que réalisatrice, Sister, figurant la fameuse jeune danseuse de ses clips, Maddie Ziegler.