Sia : Radieuse à visage découvert pour faire la fête avec Kate Hudson rasée

Clap de fin ! Après deux mois de tournage intense à Los Angeles, Sia vient de boucler la réalisation de son tout premier film, Sister. Depuis juillet dernier, la star de 41 ans comptait sur l'investissement et le talent de ses deux vedettes, Kate Hudson (crâne spécialement rasé pour le rôle) et Maddie Ziegler, petite protégée de la chanteuse connue pour être apparue dans ses nombreux clips, dont Chandelier ou Big Girls Cry.

Le 10 septembre dernier, Sia était ainsi entourée de ses actrices pour célébrer la fin du tournage de son long métrage. Repérée non loin des plateaux, la star américaine était apprêtée de blanc de la tête aux pieds. Les cheveux détachés sur les épaules et le sourire jusqu'aux oreilles, elle portait un grand sac de la boutique Urban Outfitters et était talonnée de près par sa jeune collègue de 14 ans. De son côté, Kate Hudson a été vue en train de discuter avec les membres de l'équipe technique, non loin du buffet pour déguster quelques snacks.

Depuis qu'elle est passée de l'autre côté de la caméra, délaissant momentanément la chanson, Sia a été photographiée à de nombreuses reprises sans sa célèbre perruque et le visage découvert, elle qui avait pris pour habitude de se cacher des caméras lorsque sa carrière a soudainement explosé à l'international. Visiblement à l'aise avec la casquette de cinéaste, la jolie blonde promet de nouvelles surprises au cours des prochains mois. Reprendra-t-elle ses habitudes ou délaissera-t-elle définitivement la perruque ? L'avenir le dira...