Sia sans sa perruque : Découvrez le vrai visage de la chanteuse...

La reconnaissez-vous ? Toujours cachée derrière son incontournable perruque, Sia change ses habitudes pour notre plus grand plaisir. L'histoire est connue, après avoir été dérangée par des fans au restaurant lors d'un repas familial il y a quelques années, l'interprète du tube Chandelier à décidé de ne plus jamais montrer son visage lors d'événements publics, ni même dans ses clips ou sur scène. Une façon de protéger ses proches et d'être tranquille dans sa vie de tous les jours. Si bien que nombreux sont les gens à avoir rencontré la star sans même savoir que c'était elle !

Actuellement en plein tournage de film Sister qu'elle réalise (elle sait décidément tout faire!), la popstar a baissé sa garde. On a en effet pu l'apercevoir à plusieurs reprises au naturel, sans perruque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est resplendissante !

Sia a écrit elle-même le scénario du Sister, son premier film, dans lequel on retrouvera sa petite protégée Maddie Ziegler, la jeune prodige de la danse que l'on a découvert dans les clips de Chandelier, Cheap Thrills ou encore The Greatest. La jeune femme y donnera la réplique à une célèbre actrice, la jolie Kate Hudson, qui s'est rasé le crane pour les besoins du film.

Si Sia réalise aussi bien qu'elle chante, on a hâte de découvrir le résultat !

Découvrez toutes les photos de Sia avec et sans sa perruque dans notre diaporama !