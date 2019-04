Sibeth N'Diaye fait de rares et tendres confidences sur son mari et sa famille

À la surprise générale, Emmanuel Macron a nommé au gouvernement plusieurs de ses conseillers. C'est le cas de Sibeth N'Diaye, qui a été nommée dimanche 31 mars secrétaire d'État auprès du Premier ministre et la porte-parole du gouvernement. Elle succède ainsi à Benjamin Griveaux, qui vient de démissionner pour se présenter aux élections municipales de 2020 à Paris. Invitée de BFMTV mercredi 3 avril 2019, la femme politique de 39 ans a déclaré avoir "beaucoup hésité" avant d'accepter cette nouvelle fonction. Ses proches, notamment son mari et ses soeurs, l'ont aidée à prendre sa décision.

Sibeth N'Diaye explique que c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui lui a fait "naturellement" cette proposition. Comment a-t-elle digéré cette bonne nouvelle ? "D'abord, c'était la panique, mais je la [sa nomination, NDLR] partage d'abord avec mon mari, puis ensuite avec des gens dont je ne citerai pas forcément le nom mais qui comptent dans ma vie professionnelle, politique et militante, à qui j'ai demandé conseil. C'est une décision que j'ai prise en équipe, avec mon mari et mes proches", a confié Sibeth N'Diaye, qui a eu trois enfants avec son mari, Patrice Roques, des jumelles de 7 ans et un petit garçon de 4 ans.

Mais c'est également une décision qu'elle a prise après avoir consulté ses soeurs Fari, Anta et Ouli. "La famille, c'est un pilier, c'est très important pour moi. J'avais besoin qu'elles aussi soient très à l'aise avec ça, puisque ça impacte votre famille, qu'on donne les noms de vos proches dans la presse. C'était important qu'elles soient d'accord avec moi", explique Sibeth N'Diaye.