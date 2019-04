Sidaction : Les promesses de dons en hausse, le prime spécial aussi

Line Renaud, vice-présidente du Sidaction, et le couturier Jean Paul Gaultier, parrain de cette 25e édition, peuvent avoir le sourire. Cette année, les trois jours de mobilisation, de sensibilisation et d'information ont été un véritable succès puisqu'ils ont permis d'atteindre 4,6 millions d'euros de promesses de dons. Un montant en hausse par rapport à l'année dernière (4,4 millions).

"Dans un contexte économique parfois tendu pour la population et de baisse des dons aux associations, le public a été particulièrement engagé à l'occasion des 25 ans. Nous avons d'ailleurs pu atteindre notre record de dons par SMS. Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble des donateurs qui n'ont pas oublié la lutte contre le virus du sida. Grâce à eux, la recherche, le soutien aux associations d'aide aux personnes vivant avec le VIH peuvent continuer d'avancer", a déclaré Florence Thune, directrice générale de Sidaction. Cette nouvelle édition a de nouveau été marquée par un don exceptionnel d'un grand donateur...

Pour ce 25e anniversaire, le coup d'envoi était donné le 5 avril avec la séquence Tous ensemble avec le Sidaction : 25 ans de combat contre le sida, diffusée sur une quinzaine de chaînes, dont les six chaînes historiques, en direct quasi simultanées. Les chaînes et groupes médias se sont unis à nouveau, faisant écho au 1er direct Sidaction du 7 avril 1994. Dans ce programme, Line Renaud, Jean-Paul Gaultier et Pascal Obispo étaient entourés des président(e)s et des visages des chaînes historiques partenaires.

Cette édition a également été marquée par un prime time sur France 2 : Les 40 ans de Starmania : les artistes chantent pour le Sidaction. Le show a été regardé par 1,87 million de téléspectateurs, soit 10,2% du public de quatre ans et plus et 6,8% des FRDA-50, souligne le site Puremédias. L'année dernière, la soirée spéciale du Sidaction intitulée Toujours ensemble - 'Notre raison d'être', avait fédéré 1,2 million de personnes (6,3% de PDA 4+).

Pour ceux qui souhaitent faire un don, le 110 (numéro d'appel gratuit) reste ouvert jusqu'au 23 avril. Il est aussi possible de faire un don sur www.sidaction.org, par courrier (Sidaction - 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris) ou encore par SMS au 92110 en envoyant le mot DON pour faire un petit don de 5 euros (coût d'envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS).

Les fonds collectés ce week-end seront reversés à des programmes de recherche et de soins et à des programmes associatifs de prise en charge et d'aide aux malades, en France et à l'international. Pour rappel, aujourd'hui, 173 000 personnes vivent avec le VIH en France et près de 37 millions dans le monde.

