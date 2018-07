Sidonie Biemont maman par FIV : Elle évoque son combat pour fonder une famille

Avoir un enfant semble être la chose la plus naturelle du monde. Mais parfois, sans explication en rapport avec l'âge ou la maladie, le corps ne suit pas. Ce fut le cas de Sidonie Biemont qui a rencontré des problèmes pour tomber enceinte de son compagnon de l'époque, Adil Rami. Finalement, la jeune femme a décidé de passer par la fécondation in vitro (FIV). L'issue fut heureuse pour la WAG qui a finalement accueilli en septembre 2016, deux petits garçons, Zayn et Madi.

Ce mercredi 18 juillet 2018, à l'occasion du jeu des questions sur Instagram, la belle brune a évoqué son parcours du combattant pour devenir mère et elle a accepté de parler de son expérience personnelle pour conseiller d'autres jeunes femmes.

"Pas d'endometriose pour ma part. FIV direct pour moi. 1er essai, 2 embryons, car il y avait le risque que l'un des deux ne tienne pas", pouvait-on lire dans sa story. Bien heureusement, Sidonie Biémont a pu goûter aux joies de la maternité en donnant vie à, non pas un, mais à deux enfants. Des jumeaux dont elle partage de tendres photos de temps à autres sur les réseaux sociaux.

Peu de temps après l'accouchement, pourtant, Adil Rami et Sidonie Biemont se séparaient. Le joueur de foot est depuis en couple avec la star d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson.