Sidonie Bonnec enceinte : Elle s'amuse de son ventre très arrondi

C'est le 1er juillet 2018 que Sidonie Bonnec annonçait sa deuxième grossesse sur son compte Instagram. L'animatrice, qui présente chaque jour Tout le monde à son mot à dire de 18h à 19h au côté d'Olivier Minne sur France 2, affichait son petit ventre rond sur le plateau de l'émission. Plus d'un mois après, son baby bump a bien poussé et elle n'a pas hésité à s'en amuser.

Vendredi 10 août 2018, Sidonie Bonnec a partagé avec sa communauté une nouvelle photo adorable sur Instagram. On la retrouvait en compagnie de son chéri Jérôme Korkikian, avec qui elle est en couple depuis plusieurs années, qui touchait son baby bump. Vêtue d'une longue robe rouge, l'animatrice de 41 ans faisait mine d'être épuisée. "All we need is love and... a balloon", déclarait-elle en légende. Avec humour, Sidonie Bonnec comparait son ventre à un ballon.

Sidonie Bonnec est déjà maman d'une petite Bonnie-Rose, née le 17 août 2014. La semaine prochaine, la fillette fêtera ses quatre ans. Voilà un bel événement, de quoi patienter avant l'arrivée de sa petite soeur ou de son petit frère.