Sienna Miller très proche de son ex, Tom Sturridge : "On s'aime toujours"

Actrice aux multiples projets et femme épanouie dans sa vie de famille, Sienna Miller s'est confiée dans les colonnes de la nouvelle édition du magazine britannique Harper's Bazaar pour évoquer entre autres sa relation avec son ex-fiancé, l'acteur Tom Sturridge.

Séparés depuis près de deux ans, la star de 35 ans et le comédien de 31 ans s'étaient fréquentés pendant quatre ans avant de rompre en juillet 2015. Ensemble, ils élèvent une petite fille aujourd'hui âgée de 4 ans et demi, Marlowe. Installés à New York, ils vivent séparément mais passent beaucoup de temps ensemble, car ils ont conservé d'excellents rapports pour préserver l'équilibre de leur fillette. "Nous ne vivons pas ensemble, contrairement à ce qui a été rapporté récemment, mais nous sommes ensemble la moitié du temps. Chacun reste chez l'autre ou bien nous allons en vacances tous ensemble, et c'est parce que nous voulons vraiment être ensemble. C'est génial que notre fille ait deux parents qui s'aiment et qui sont amis", a-t-elle déclaré.

Si sa relation avec Tom Sturridge n'a rien de romantique, Sienna Miller admet néanmoins certains sentiments. "On s'aime toujours. (...) Je pense qu'il y a toujours quelqu'un, dans une rupture, qui doit être un peu cruel pour que les choses soient normales, mais cela n'a pas été hargneux au point de ne plus vouloir traîner avec cette personne. Il est clairement mon meilleur ami au monde", a-t-elle conclu.

Aux dernières nouvelles, l'actrice britannique fréquentait le réalisateur Bennett Miller. Les deux stars avaient été photographiées ensemble très proches en septembre 2016. L'interview ne dit pas si elle est toujours en couple avec lui.