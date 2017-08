C'est une bien triste nouvelle que Silvia Notar­gia­como a annoncée à ses fans sur Instagram jeudi 10 août 2017. Après sept années à faire le show sur le parquet de l'émission Danse avec les stars, la production a décidé de se séparer de la danseuse.

À l'occasion d'une interview qu'elle a accordée à nos confrères de Gala.fr, la meilleure amie de Christophe Licata assure avoir appris son éviction du programme d'une façon incongrue et plutôt déplaisante : "Vous savez combien je tiens à ce programme et tout ce que j'ai consa­cré au navire. Ce n'est pas moi qui ai choisi de partir, c'est la produc­tion. Je n'au­rais jamais quitté DALS. J'at­ten­dais des nouvelles pour savoir s'il y aurait une suite à mon aven­ture depuis long­temps. J'étais en train de me prome­ner dans Paris quand j'ai reçu un SMS. Ça a été un véri­table choc. En plus, j'ai été préve­nue la dernière. Ensuite, quelques jours plus tard, comme si on avait voulu prendre la tempé­ra­ture, on m'a télé­phoné."

J'espérais pouvoir occuper un autre poste

Le contenu de ce message aurait été bref, affirme d'ailleurs Silvia Notar­gia­como : "On m'a annoncé ce que je crai­gnais [dans le SMS, NDLR] : que je ne serais pas renou­ve­lée parce qu'on ne m'avait pas trouvé un parte­naire adapté pour les choré­gra­phies. Ils étaient déso­lés et j'étais très mal. Je ressens une forme de frus­tra­tion, mais sans rancune. Pour la produc­tion en tout cas, j'au­rais aimé plus de justesse pour pouvoir rebon­dir. J'ai aidé la produc­tion dans le recru­te­ment de célé­bri­tés. J'es­pé­rais pouvoir occu­per un autre poste plutôt que de me retrou­ver dehors."

Néanmoins, la danseuse fait valoir qu'elle est "une compé­ti­trice dans l'âme avec 23 ans d'ex­pé­rience dans la disci­pline et dans le monde". Autant dire que la belle n'a peur de rien... Les difficultés ? Elle les surmonte avec brio : "J'étais contente avec mes parte­naires, mais je suis celle qui a vécu le plus de diffi­cul­tés en binôme. Avec David Ginola dans la première saison, il a fallu beau­coup de péda­go­gie et de patience, notam­ment pour trou­ver le rythme. On s'en­traî­nait 4 à 8 heures par jour en studio. Et même plus. Quand certains avaient terminé les choré­gra­phies, on venait de la commen­cer. Il fallait souvent travailler avec des person­na­li­tés à très fort carac­tère. La péda­go­gie, c'est mon talent."

Souvenirs, souvenirs

Silvia Notar­gia­como, en couple avec Denny Imbroisi, ex-candidat de Top Chef, garde de très bons souvenirs de l'aventure DALS : "J'ai adoré l'adré­na­line de Ginola sur le parquet, la folie de Gérard Vivès, comme la sensi­bi­lité de Fran­cis Lalanne et la gentillesse de Julien Lepers, un vrai papa pour tous dans l'émis­sion. Et même les moments avec Djibril Cissé, même s'il avait des problèmes à la hanche. Mais le plus fou reste celui du tout premier direct."

"J'ai encore des fris­sons dans le dos à entendre le public se déchi­rer pour nous. On avait égale­ment lancé un cri de guerre avec M. Pokora et David, 'What time is it ? It's time to show'. On l'a gardé. Mon plus beau trophée en fait, c'est l'ami­tié. La rencontre avec les familles, les enfants des uns et des autres, les déjeu­ners, et j'en passe... Ah si bien sûr, il y a le lien avec mon meilleur ami Chris­tophe Licata", finit-elle par poursuivre.

Que peut-on lui souhaiter pour la suite ? Du bonheur, et beaucoup de chance pour la suite !