Silvia Notargiacomo et Denny Imbroisi in love : Ils célèbrent trois ans d'amour

Entre Silvia Notargiacomo et Denny Imbroisi, c'est une histoire qui dure. En effet, l'ancienne danseuse de Danse avec les stars (TF1) et le chef cuisinier révélé dans Top Chef (M6) célèbrent leur trois ans d'amour. À cette occasion, la jeune femme a publié une tendre photo du couple sur les réseaux sociaux.

"You and me. 3 ans. #amour #toujours", a écrit Silvia Notargiacomo en légende d'un cliché sur lequel elle prend la pose en maillot de bain sexy, sourire aux lèvres, face à son amoureux allongé sur un matelas en bord de piscine.