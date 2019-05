Silvia Notargiacomo et son célèbre chéri : shooting sensuel à Roland-Garros

Les célébrités continuent d'affluer vers les Internationaux de tennis de Roland-Garros.

Jeudi 30 mai 2019, les photographes présents au Village du tournoi ont ainsi pu immortaliser la belle Silvia Notargiacomo, ex-figure de Danse avec les stars sur TF1 qui n'avait pas été tendre avec le programme après son éviction, alors qu'elle venait profiter du spectacle sportif avec son compagnon le chef Denny Imbroisi. Ce dernier s'est fait connaître en participant au concours Top Chef sur M6 et dirige avec succès à Paris les restaurants Ida, Epoca et Malro.

Très souriante et à l'aise face aux objectifs, l'ex-partenaire de Francis Lalanne (saison 2) et de Julien Lepers (saison 7), divine dans sa robe blanche légère, a multiplié les poses énergiques dès son arrivée. Elle a même honoré les photographes de quelques pas de danse et a pris la pose avec son chéri comme s'ils venaient de terminer un cha cha cha endiablé. Bref, Silvia a le show dans les veines !

Cette sortie à deux est une nouvelle preuve de leur histoire d'amour qui s'inscrit dans le temps. Le 13 janvier dernier, la danseuse et son compagnon gourmet fêtaient leurs quatre ans d'amour en dévoilant sur Instagram une photo d'eux particulièrement sensuelle. L'instantané, en noir et blanc, immortalisait le cuisinier tenant dans ses bras sa danseuse, la tête posée sur le haut de sa poitrine. Chaud devant !