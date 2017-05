Simon Castaldi en couple : Découvrez le visage de sa chérie Johanna !

Alors que Benjamin Castaldi officie désormais comme chroniqueur dans Touche pas à mon poste sur C8, son fils Julien suit ses traces. En effet, à tout juste 21 ans, il a intégré l'équipe du Mad Mag de NRJ12.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi avait alors livré son ressenti après la première de son fils dans l'équipe d'Ayem Nour : "Je pense qu'il avait vraiment le trac, il faut qu'il trouve sa place évidemment, ça va bien se passer !"

"C'est vrai qu'il a été élevé là-dedans, à 6 ans il était sur les plateaux de Secret Story, il a baigné complètement là-dedans. Franchement, il adore ce métier et il a envie de le faire, donc s'il peut s'en sortir, tant mieux ! C'est un amour de garçon, il est très gentil", avait poursuivi le chroniqueur de Cyril Hanouna.

Après la naissance de Julien, Benjamin Castaldi est devenu papa de Simon, né en 2000, et d'Enzo, né quatre ans plus tard. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le beau Simon fait déjà tourner des têtes !