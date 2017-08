Simone Biles : La gymnaste de 20 ans officialise son histoire d'amour

Simone Biles a un nouvel homme dans sa vie et ne le cache plus ! Non, l'acteur Zac Efron n'a pas fait de come-back fracassant dans l'existence de la gymnaste prodige, après leur rencontre magique pour tous les deux lors des Jeux olympiques de Rio...

Séparée du gymnaste brésilien Arthur Mariano, qui a l'époque avait tancé avec humour la star de Baywatch pour marquer son territoire, l'Américaine quadruple championne olympique a retrouvé l'amour auprès d'un autre athlète du milieu, son compatriote Stacey Ervin. Une nouvelle idylle que la jeune femme de 20 ans et 1m45 a rendue officielle par le biais d'une photo Instagram du couple, assortie de la légende : "Je souris toujours quand je suis avec toi."

La publication de cette photo coïncidait avec une apparition publique du couple. Licencié comme Simone Biles au World Champions Centre de Spring dans le Texas, Stacey Ervin, 23 ans et spécialiste du sol, l'accompagnait à la cérémonie de son intronisation (déjà !) au Hall of Fame de la gymnastique américaine. Le jeune homme a d'ailleurs salué sur son propre compte Instagram cette consécration de sa chérie : "Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis incroyablement fier de toi, de tout ce que tu as accompli et de qui tu es. Grâce à toi, je me sens l'homme le plus heureux au monde. Félicitations, j'ai hâte de voir ce que le futur te réserve", a écrit le petit ami admiratif.

A propos d'avenir, Simone Biles, qui avait prévu de faire une année de césure après sa grande année olympique en 2016 et en a profité pour participer à Danse avec les Stars aux Etats-Unis, a annoncé ce mois-ci qu'elle est de retour à l'entraînement.