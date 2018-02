Simone et Antoine Veil entreront au Panthéon cet été

C'est officiel : Simone Veil entrera au Panthéon le 1er juillet 2018, soit un an après son décès survenu le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans, a annoncé l'Elysée lundi 19 février, confirmant une information de Ouest-France.

Comme prévu, l'ancienne ministre et présidente du Parlement européen, rescapée de la Shoah et icône de la lutte pour les droits des femmes, y reposera au côté de son époux Antoine (décédé le 12 avril 2013). C'est la première fois qu'un homme fera son entrée au Panthéon en tant qu'époux, tandis que Simone Veil sera la cinquième femme à y reposer.

Au cours de l'hommage solennel qui avait été rendu dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides à Paris le 5 juillet dernier, le président Emmanuel Macron avait annoncé qu'il s'était engagé à faire cette démarche symbolique. "J'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon", avait déclaré le chef de l'Etat à l'issue de cérémonie. Comme il l'avait précisé, Simone Veil y sera accueillie pour lui témoigner "l'immense remerciement du peuple français à l'un des ses enfants tant aimés". A l'issue de cette cérémonie solennelle, Simone Veil avait ensuite été inhumée au cimetière du Montparnasse aux côtés de son époux.

Une cérémonie "sobre, digne et élégante", à l'image de Simone Veil

Le 1er juillet prochain, une nouvelle cérémonie sera donc organisée lors de l'inhumation au Panthéon. Le journal Ouest-France, qui a eu accès à une note du Centre des monuments nationaux (CMN), précise que "le cortège remontera la rue Soufflot et les cercueils seront déposés au centre du parvis du Panthéon. Le lendemain de la cérémonie, au matin, après avoir passé la nuit dans la nef du Panthéon, veillés par la garde républicaine, ils seront inhumés dans le caveau dédié situé dans la crypte du Panthéon", est-il expliqué.

Par ailleurs, la cérémonie retracera la vie, l'oeuvre et le parcours incroyable de Simone Veil. L'événement sera "sobre, digne et élégant", à l'image de celle qui a inspiré et continuera d'inspirer les différentes générations.