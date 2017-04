Simone Signoret "peau de vache" : "Elle était en train de perdre sa beauté..."

Et ce n'est qu'une petite révélation parmi d'autres dans l'enfer vécu par celle qui joue Laurette dans la saga Camping : "Ils me méprisaient. Une fois, Simone Signoret a craché dans son tablier pour me laver la figure en hurlant : 'Tu t'es maquillée, salope !' Le pire moment, ce fut à la fin de la projection du film à l'équipe. Elle m'a lancé très fort : 'Eh ben mon petit, tu pourras toujours faire des ménages.'" On ne s'étonnera pas de lire ensuite qu'elle n'est pas allée à l'avant-première avec le public. Il y a deux ans dans Point de vue, la comédienne faisait déjà part de son traumatisme avec ce duo qu'elle décrivait comme "si méchant".

Comment expliquer un comportement aussi agressif de la part de Simone Signoret ? Mylène Demongeot a une explication : "C'était une immense actrice et une vraie peau de vache. Elle était en train de perdre sa beauté et elle était incapable de faire ce qu'il fallait pour la conserver : perdre du poids, se freiner sur la boisson. Et elle souffrait beaucoup des infidélités de son mari. Aujourd'hui, je n'ai aucune rancoeur, je la plains surtout."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine France Dimanche du 21 avril