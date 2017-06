Simone Veil : Mort à 89 ans de l'ancienne ministre et icône politique

Triste nouvelle pour le monde politique. Simone Veil, ancienne ministre, figure de l'IVG, académicienne mais aussi rescapée de la Shoah, est morte ce vendredi 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans.

Le JDD affirme que Simone Veil est décédée ce vendredi à 8h15 à son domicile parisien du 7e arrondissement mais ne donne pas la cause de sa mort. Sa famille a confirmé sa mort à l'AFP.

Personnalité ô combien aimée des Français, et parfois clivante du fait de ses combats politiques, Simone Veil avait acquis un statut d'icône grâce à une carrière particulièrement exceptionnelle. Rescapée des camps de la mort à l'âge de 18 ans, elle s'inscrit en 1945 à la faculté de droit de Paris ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Paris, dont elle sortira diplômée. C'est pendant cette période qu'elle fera la rencontre d'Antoine Veil (mort en 2013), qu'elle épouse un an plus tard. Ils auront trois fils : Jean (né en 1947), Claude-Nicolas (mort en 2002) et Pierre-François (né en 1954).

En 1956, Simone Veil fait un pas de plus dans sa carrière et passe le concours de la magistrature. Elle devient peu après haut-fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire puis elle passe, en 1964, aux affaires civiles. En 1970, elle devient secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Dans les années 1970, sa carrière judiciaire se transforme en carrière politique grâce à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, qui la nomme ministre de la Santé. C'est cette fonction qui lui permettra d'entrer dans l'Histoire grâce au combat de toute sa vie : celui de la légalisation de l'avortement. La loi entrera en vigueur le 17 janvier 1975. Simone Veil deviendra également présidente du Parlement européen en 1979 et occupera ce poste jusqu'en 1982.

Plusieurs fois ministre, Simone Veil a aussi été membre du Conseil constitutionnel et était entrée à l'Académie française. Cette figure incontournable de la vie politique française avait notamment été faite Grand-Croix de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre national du Mérite ou encore Dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique...

Thomas Montet